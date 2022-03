Początek decydującego segmentu kwalifikacji należał do Marca Marqueza. Wracający do ścigania po problemach ze wzrokiem, Hiszpan wykorzystał strugę za Joanem Mirem i znalazł się na czele tabeli. Szybko zmienił go Jack Miller. Blisko reprezentanta Ducati znajdował się Pol Espargaro, kolega Marca Marqueza z fabrycznej ekipy Hondy.

Marquez nie dawał za wygraną i jeszcze raz objął prowizoryczne pole position, tym razem zyskując prędkość w jeździe za Francesco Bagnaią.

Wszystkich pogodził jednak Jorge Martin. Zaliczający swój drugi sezon w królewskiej klasie, zawodnik Pramac Racing z czasem 1.53,011 wywalczył piąte pole position w karierze. Jedenaście miesięcy temu Martin był najszybszy w Losail podczas czasówki przed Grand Prix Dohy. Drugim wynikiem błysnął Enea Bastianini [+0,147 s]. Marc Marquez ostatecznie zmieścił się w pierwszym rzędzie [+0,272 s].

W drugiej linii ustawią się: Miller oraz bracia Espargaro - lepszy był Aleix z Aprilii. Dopiero jedenasty był mistrz świata Fabio Quartararo, który wcześniej - podobnie jak Brad Binder - musiał przebrnąć przez Q1.

Grand Prix Kataru - kwalifikacje:

Q1: