Rozmowy pomiędzy Millerem - mającym nie najlepsze notowania w Ducati - i KTM rozpoczęły się około miesiąca temu. W ostatnim czasie je zintensyfikowano i w czwartek austriacki producent wydał komunikat o podpisaniu umowy na sezon 2023. Partnerem 27-latka będzie Brad Binder.

Miller zastąpi Oliveirę, któremu KTM zaproponował niedawno zsyłkę do satelickiej ekipy Tech3. Portugalczyk odmówił. Teraz wiązany jest z Gresini Racing i Ducati.

- Posiadanie Jacka obok Brada oznacza, że mamy kolejny mocny atut. Znam go, wiem jak pracuje i wiem, co może wnieść do garażu - przekazał Francesco Guidotti, menedżer KTM. - Wierzę w jego charakter i sposób, w jaki będzie jeździł naszym KTM RC16. Istotnie nam pomoże na tym etapie projektu.

- Podobnie jak Brad, Jack jest prawdziwym sportowcem. Znajdzie limit i wyciągnie maksimum w każdych warunkach i w każdym pakiecie. Kolejne dwa sezony będą ekscytujące.

Niedawno kontrakt z Yamahą przedłużył Fabio Quartararo. Aprilia potwierdziła natomiast Aleixa Espargaro i Mavericka Vinalesa.