Czarne chmury straszyły przed rozpoczęciem rywalizacji w Le Mans, ale startowano na suchej nawierzchni.

Ruszający z pole position Quartararo od razu został wyprzedzony przez Millera. Maverick Vinales wykorzystał błąd zespołowego kolegi z Yamahy i przebił się na drugą pozycję. Świetnie ruszył Alex Rins. W ciągu dwóch okrążeń zyskał dziewięć pozycji.

Vinales odebrał prowadzenie Millerowi na początku czwartego okrążenia. Australijczyk po chwili skontrował, ale atak przypuścił Quartararo i to on był na czele, gdy spadły pierwsze krople deszczu. Vinales osunął się w dół stawki, a na trzecim miejscu widniał Marc Marquez. Cała czołówka zjechała do alei serwisowej na zmianę motocykli.

Najszybciej wymianę przeprowadzono w Hondzie i Marc Marquez prowadził stawkę po mokrym. Quartararo pomylił garaże i zjechał do Vinalesa. Francuz otrzymał karę jednego długiego okrążenia. Zaraz po wyjeździe upadli: Rins, mistrz świata Joan Mir oraz Miller. Ten ostatni pomimo przygody, utrzymał się na prowizorycznym podium.

Marquez oddalał się stopniowo od rywali, ale marzenia o długo wyczekiwanym zwycięstwie przekreślił upadek podczas dziewiątego okrążenia. Miller dostał karę dwóch długich okrążeń za przekroczenie prędkości w alei serwisowej, ale jego strata do Quartararo nie powiększyła się. Podobnie sędziowie potraktowali jego zespołowego partnera z Ducati - Francesco Bagnaię.

Na dwunastym okrążeniu Miller uporał się z Quartararo. W drugiej połowie rywalizacji najszybszy na przesychającym torze był Zarco. Francuz z Pramac Racing błyskawicznie doganiał czołówkę. Uporał się z Takaakim Nakagamim, a podczas 22 okrążenia odebrał Quartararo drugą pozycję.

Strata do Millera oscylowała w granicach 6 s. Australijczyk podkręcił jednak nieco tempo i jako pierwszy przekroczył linię mety. W zapasie pozostały 4 s nad Zarco. Podium uzupełnił Quartararo. Dla Millera to drugie zwycięstwo z rzędu w sezonie 2021, trzecie w karierze na szczeblu królewskiej klasy.

Tuż za podium dojechał Bagnaia. Włoch, choć stracił prowadzenie w tabeli, może być zadowolony. Przebił się z szesnastej pozycji. Również dwanaście miejsc zyskał ubiegłoroczny zwycięzca z Le Mans - Danilo Petrucci. Szóstkę skompletował Alex Marquez. Młodszy z braci wyprzedził Nakagamiego - zespołowego kolegę z LCR Honda.

Dziesiątkę uzupełnili Pol Espargaro, Iker Lecuona oraz Vinales. Valentino Rossi - choć widniał przez chwilę w „top 10”- ostatecznie dojechał jedenasty. Marc Marquez zaliczył drugą kraksę podczas osiemnastego okrążenia i nie ukończył wyścigu, podobnie jak duet Suzuki, Aprilii oraz Miguel Oliveira.

W klasyfikacji sezonu na czele jest Quartararo [80]. 22-latek ma punkt przewagi nad Bagnaią. Trzeci jest Zarco [68], a czwarty Miller [64].

Grand Prix Francji: