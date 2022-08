Mir już na pierwszym okrążeniu pechowo zakończył rywalizację na Red Bull Ringu. W zakręcie numer 4 doszło do uślizgu tylnego koła w Suzuki, Hiszpan został „wyrzucony” z motocykla i z impetem wylądował w żwirze.

Mistrz świata z 2020 roku trafił do centrum medycznego. Prześwietlenie wykazało małe pęknięcie kości skokowej w prawej stopie. Dalsza analiza, przeprowadzona przez dr Juana Garciasa na Majorce, ujawniła jednak, że uszkodzone są również więzadła oraz kość.

Motocykliście zalecono dwutygodniowy odpoczynek, co wyklucza go z udziału w Grand Prix San Marino. Weekend w Misano ruszy 2 września. Pod znakiem zapytania jest także występ w Grand Prix Aragonii, choć do czasu rywalizacji w Hiszpanii pozostał prawie miesiąc.

Za 15 dni Mir przejdzie kolejną serię prześwietleń. Wtedy oceniony zostanie proces gojenia i ustalony dalszy harmonogram ewentualnego leczenia. Suzuki poinformowało, że wybór następcy dokonany zostanie po konsultacji z Dorna Sports - promotorem MotoGP.

- Po serii badań lekarze zalecili mi 15-dniowy odpoczynek i kolejną ocenę sytuacji po tym czasie - przekazał Mir. - Niestety, opuszczę Misano, ale jestem przekonany, że będę mógł wrócić w Aragonii.

Suzuki wraz z końcem tego sezonu wycofuje się z MotoGP. Mir prawdopodobnie zasili fabryczną ekipę Hondy.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images