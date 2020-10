Mir odrzuca presję

MotorLand Aragon był w niedzielę świadkiem zwycięstwa ósmego motocyklisty w sezonie 2020. Triumfatorem został Alex Rins, reprezentant Suzuki. Po słabym występie Fabio Quartararo prowadzenie w tabeli sezonu objął Joan Mir.

Hiszpan jako jedyny z czołowego kwartetu (Fabio Quartararo, Maverick Viñales i Andrea Dovizioso) jeszcze w MotoGP nie wygrał. W niedzielę był bliski celu, ale gdy zaczęły mu dokuczać problemy z oponami, nie był w stanie nadążyć za Rinsem i Alexem Marquezem.

- Cieszy mnie dzisiejszy dzień i jestem zadowolony z powodu Suzuki. Odnieśli zwycięstwo razem z Alexem - powiedział Mir. - Przez większą część wyścigu czułem się świetnie. Wyprzedziłem Viñalesa i zmniejszałem dystans do Rinsa, jednak potem zacząłem mieć kłopoty z przednią częścią motocykla.

- Szkoda, ponieważ czułem się dziś chwilami naprawdę mocny. Nie był to jednak dzień na zwycięstwo.

Nowy lider przyznał, iż cieszy go prowadzenie w tabeli, jednak priorytetem pozostaje pierwsze zwycięstwo w królewskiej klasie.

- To prawda, że jesteśmy konsekwentni - przyznał Mir, pytany przez Motorsport.com czy uważa się za pretendenta do tytułu. - Bycie często na podium jest prawdopodobnie najtrudniejszą częścią w mistrzostwach. Jest trochę łatwiej, gdy motocykl nie sprawia problemów. Nie tyle łatwo, co łatwiej.

- Ważne jest, aby mając problemy nadal osiągać dobre wyniki. Dlatego jestem aktualnie liderem. Tak również podchodzę do mistrzostw. Wyścig po wyścigu, nie zaprzątam sobie głowy tytułem.

- Z każdym wyścigiem coraz mocniej myślę o mistrzostwach, ale zapewne i tak mniej niż inni zawodnicy. Chcę tytułu tak mocno, jak oni, ale skupiam się przede wszystkim na [pierwszym] zwycięstwie. Nie zmienię tego podejścia. Postaram się wygrać, a potem jeśli przewaga punktowa będzie wystarczającą, pomyślę o mistrzostwach - wyjaśnił Joan Mir.

W punktacji Mir o 6 oczek wyprzedza Quartararo. Do końca sezonu pozostały cztery rundy.