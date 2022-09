Mir miał wypadek podczas pierwszego okrążenia Grand Prix Austrii. W jego wyniku złamał kość skokową w prawej stopie. Ucierpiały również więzadła i mięśnie, a lekarze doradzili Hiszpanowi dwutygodniowy odpoczynek. Mistrz świata z 2020 roku opuścił rundę w Misano Adriatico.

W czwartek Mir został dopuszczony do weekendu w Aragonii, a w łącznych wynikach piątkowych treningów uplasował się na 21 pozycji. Po osiemnastym czasie w porannych sobotnich zajęciach reprezentant Suzuki postanowił wycofać się z trwającej rundy. Absencja obejmie także Grand Prix Japonii.

Suzuki przekazało w krótkim komunikacie, iż zawodnik skarżył się na ból w prawej kostce. Sam Mir w rozmowie z hiszpańską edycją Motorsport.com wyjaśnił:

- Nie mogę odpowiednio jeździć. Moja noga „wibruje” i to sprawia, że nieustannie dotykam hamulca. Widać to w danych - tłumaczył Mir. - Nie chodzi tyle o ból, co o kontrolę nad hamulcami. Nie rozwiązaliśmy problemu, związanego z wibracją nogi na skutek uszkodzonych ścięgien.