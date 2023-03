Mir musiał rozglądać się za nowym pracodawcą po tym, jak z udziału w MotoGP zrezygnowało Suzuki, z którym Hiszpan spędził jak dotąd całą swoją karierę w królewskiej klasie.

Po usługi czempiona z 2020 roku sięgnęła Honda, rozczarowana występami Pola Espargaro. Chociaż RC213V daleki jest od optymalnej formy, Mir uważa, że wraz z ekipą wykonał dobrą pracę podczas testów i ma nadzieję, że pomoże Hondzie wrócić do czołówki.

- Cóż, dołączenie do tego zespołu to dla mnie niemałe wyzwanie - uznał Mir. - Jednak marzyłem o tym od długiego czasu. Teraz musimy nie szczędzić wysiłków, by to zadziałało.

- Zima była trudna. Kiedy zmieniasz producenta, a motocykl jest kompletnie inny, niełatwo jest znaleźć tę ostatnią dziesiątą część sekundy w MotoGP. Staraliśmy się pozostać skoncentrowani i poprawiać w każdym teście. Powiedziałbym, że wykonaliśmy świetną robotę i jestem zadowolony.

- Zawsze chce się więcej i fajnie by było być bliżej czołówki, ale to część procesu.

Mir zdaje sobie sprawę, że tegoroczna kampania nie będzie łatwa, ale jego oczekiwania są duże.

- Formułując oczekiwania, najważniejsze to twardo stąpać po ziemi i pozostać realistą. To duża zmiana w mojej karierze i będę potrzebował czasu, aby się dostosować. Dla mnie liczy się to, by ewoluować z wyścigu na wyścig. Z każdym dniem czuję się lepiej i przekazuję odpowiednie informacje inżynierom, aby mogli ulepszyć pakiet.

- Złożenie wszystkiego w całość nie jest łatwe, ale oczekiwania pozostają spore. Chcemy zakończyć sezon na szczycie i jeśli mam to zrobić, na początku nie możemy być zbyt daleko.

W pierwszym treningu przed Grand Prix Portugalii Mir uzyskał drugi czas. Najszybszy był Alex Marquez.