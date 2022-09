Mir już na pierwszym okrążeniu zakończył udział w Grand Prix Austrii. W zakręcie numer 4 doszło do uślizgu tylnego koła w Suzuki, Hiszpan został „wyrzucony” z motocykla i z impetem wylądował w żwirze.

Mistrz świata z 2020 roku trafił do centrum medycznego. Prześwietlenie wykazało małe pęknięcie kości skokowej w prawej stopie. Dalsza analiza, przeprowadzona przez dr Juana Garciasa na Majorce, ujawniła jednak, że uszkodzone są również więzadła oraz kość. Motocykliście zalecono dwutygodniowy odpoczynek, co wykluczyło go z udziału w Grand Prix San Marino.

W tym tygodniu Mir ponownie skonsultował się z doktorem Garciasem i dostał od niego zgodę na występ w Aragonii. Ostateczne zielone światło muszą wydać jeszcze lekarze MotoGP. To normalna procedura w przypadku powrotu każdego kontuzjowanego motocyklisty.

Dwa tygodnie temu Mir został potwierdzony jako jeździec Hondy na sezony 2023-2024. W najbliższy weekend powrót do ścigania zaliczy również jego przyszły zespołowy partner - Marc Marquez.

Czytaj również: Marquez wraca do ścigania