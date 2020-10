Morbidelli chce walczyć o tytuł

Morbidelli ruszał do Grand Prix Teruel jako drugi, ale objął prowadzenie już w piątym zakręcie. Kraksę zaliczył startujący z pole position Takaaki Nakagami.

Choć przez połowę dystansu naciskał na niego Alex Rins, Włoch zachował zimną krew i przeciął linię mety nieco ponad 2 s przed głównym rywalem.

- Wiedziałem, że muszą być agresywny i mocno rozpocząłem - przyznał Morbidelli. - Trochę przyblokował mnie [Takaaki] Nakagami, ale potem się rozbił i zyskałem zielone światło. Od tego momentu wiedziałem, że aż do końca muszę dać z siebie wszystko.

- Miałem naprawdę wysoki poziom koncentracji. Wyścig minął mi jak w mgnieniu oka. Wydawało się, że trwał ze 2 okrążenia, a nie 23.

Drugie - po Grand Prix San Marino - zwycięstwo w sezonie przesunęło Morbidelliego na czwarte miejsce w klasyfikacji. Reprezentant Petronas SRT traci do liderującego Joana Mira 25 punktów. Trzeci Viñales jest lepszy zaledwie o 6 oczek, a zespołowy kolega, Fabio Quartararo o 11.

- Wygląda na to, że dzisiaj wróciliśmy do walki o tytuł. Mamy 25-punktową stratę i w trzech ostatnich wyścigach musi być pełny atak. Nie możemy popełniać żadnych błędów i musimy starać się pracować jak najciężej. Na koniec zobaczymy dokąd nas to zaprowadzi.

- Czwarta pozycja na tym etapie sezonu to samo w sobie wielkie osiągnięcie. To MotoGP. O tym marzyłem, kiedy byłem małym dzieckiem, o tym marzyłem dwa lata temu czy w roku ubiegłym. Jednak kiedy jesteś w grze, zawsze chcesz więcej. Dlatego też, będę naciskał jeszcze mocniej.

Przed motocyklistami królewskiej klasy dwa wyścigowe weekendy w Walencji. Pierwszy z nich rozpocznie się 6 listopada.

Franco Morbidelli - Grand Prix Teruel: