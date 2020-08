Morbidelli chce wskazania winnych

Morbidelli uderzył w tył motocykla Johanna Zarco na dziewiątym okrążeniu Grand Prix Austrii. Obaj zawodnicy zaliczyli okropnie wyglądające upadki, a ich maszyny cudem minęły przejeżdżających Mavericka Viñalesa i Valentino Rossiego. Niesamowitym zbiegiem okoliczności nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Czytaj również: Zarco będzie operowany

W sprawie wypadku nie podjęto żadnych działań, uznając go za incydent wyścigowy. Morbidelli nie zgadza się z takim podejściem.

- Z pewnością porozmawiamy o tym w czwartek - napisał Morbidelli w poście umieszczonym w mediach społecznościowych. - Wydaje mi się, że teraz przyjęło się traktowanie każdego zderzenia dwóch motocyklistów, jako incydentu wyścigowego. I sprawa rozwiązana.

- Jednak ten „incydent wyścigowy” miał miejsce przy prędkości 310 km/h. Wielkie szczęście, że jesteśmy w jednym kawałku, ale ktoś powinien zapłacić za swój błąd.

Roztrzęsiony jeździec Petronas SRT w niedzielnym wywiadzie dla włoskiej telewizji nazwał Zarco „półmordercą”. Dodał, że jego rywal specjalnie zmienił tor jazdy podczas gwałtownego hamowania. Francuz z kolei zaprzeczył, jakoby działał umyślnie, mówiąc, że nie jest szalony.

Valentino Rossi wezwał zawodników do wzajemnego szacunku na torze i nieprzesadzania z agresją. Aleix Espargaro dodał: - Za każdym razem gdy wyjeżdżasz zza kogoś innego, chwilami masz docisk, chwilami go nie masz. Czasem cały przód się trzęsie, a motocykl nie hamuje. To bardzo, bardzo trudne sytuacje. Z drugiej strony zawsze chodzi o Zarco, zawsze... - zakończył reprezentant Aprilii.