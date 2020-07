Morbidelli zostaje w zespole Yamaha Petronas

Włoch, w wieku 25 lat zaliczy w tym roku swój trzeci sezon w MotoGP i drugi z satelicką ekipą Yamahy.

Kontrakt z protegowanym Valentino Rossiego przedłużono do sezonu 2022.

- Bardzo cieszę się z przedłużenia kontraktu z Petronas Yamaha Sepang Racing. W zeszłym roku mieliśmy wspaniały sezon, pracując z rozmachem, aby osiągnąć sukces - powiedział Morbidelli. - Ważne jest dla mnie kontynuowanie pracy z tym samym zespołem, motocyklem i środowiskiem, ponieważ współpraca z nimi jest świetna.

- Dziękuję im za tę szansę, którą mi dają, ponieważ to dla mnie zaszczyt jeździć dla nich. - Będę ciężko pracował, aby zapewnić im jeszcze lepsze wyniki niż te, które osiągnęliśmy w pierwszym roku. Nie mogę się już doczekać ponownego startu w wyścigach, aby pokazać nasz potencjał i cieszę się, że mam szansę robić to, co lubię, z zespołem, który kocham.

Morbidelli staje się tym samym pierwszym potwierdzonym zawodnikiem SRT na sezon 2021, po tym jak Quartarao w przyszłym roku trafi do głównej ekipy Yamahy w miejsce Rossiego.

Valentino Rossi natomiast przypisywany jest do zespołu Petronas Yamaha, a potwierdzenie tego kontraktu jest spodziewane niebawem.