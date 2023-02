MotoGP w deszczu

Zmienna pogoda odbiła się na całym, drugim dniu ośmiogodzinnych jazd MotoGP w ramach przygotowań do sezonu 2023.

Jack Miller z KTM’a jako pierwszy wyjechał rano na wilgotny tor. Następnie w akcji był Miguel Oliveira z ekipy RNF Aprilia, wyznaczając tempo w godzinie otwarcia z wynikiem 2:11.323.

W ciągu pierwszej godziny w tabeli pojawiły się tylko cztery czasy. Pod koniec drugiej godziny na jej szczycie widniał Miller z rezultatem 2:01.523, choć nadal tylko czterech zawodników miało na koncie mierzone okrążenia.

Potem tor wysechł na tyle, że w trzeciej godzinie nastąpił wzrost aktywności, a mistrz świata z 2021 roku, Fabio Quartararo, pojechał najszybciej na swojej fabrycznej Yamasze wykręcając 1:58.897.

Quartararo pokonał kilka kilometrów z nową, dolną owiewką Yamahy z efektem przyziemienia, kontynuując ocenę nowej ramy i silnika.

Pod koniec czwartej godziny Martin z Pramac osiągnął 1:58.736 na swoim trzynastym okrążeniu tego dnia i objął prowadzenie w sesji.

Niedługo potem na Sepang ponownie zaczął padać deszcz, a warunki na torze pogorszyły się. Martin po wjechaniu na mokry krawężnik zaliczył wywrotkę.

Nadejście deszczu zmusiło większość do powrotu do alei serwisowej i tylko garstka zawodników wzięła się do pracy na mokrym torze w ciągu ostatnich kilku godzin.

Oliveira był drugi najszybszym zawodnikiem soboty, kontynuując adaptację do Aprilii. Portugalczyk poprawił się do 1:58.839, ustępując Martinowi o 0,103s.

Pol Espargaro uzupełnił pierwszą trójkę na swoim KTM’ie pod marką GasGas, 0,042s za Oliveirą.

Quartararo był czwarty, wyprzedzając aktualnego mistrza świata Francesco Bagnaię, który po pierwszym dniu jazd w piątek był przekonany, że Ducati jest w znacznie lepszej formie ze swoim nowym motocyklem niż na tym samym etapie w zeszłym roku, choć przyznał, że silnik GP23 nadal był trochę zbyt agresywny.

Raul Fernandez z formacji RNF Aprilia uzupełnił pierwszą szóstkę, a reprezentant VR46 Ducati - Luca Marini, był przed Alexem Rinsem zasiadającym na Hondzie RC213V stajni LCR. Dziesiątkę zamknęli Enea Bastianini z siostrzanej ekipy fabrycznego Ducati i Brad Binder z KTM’a. Na niedzielę zaplanowano ostatni dzień testów.

Wyniki

Zawodnik Motocykl Czas Strata Okrążenia 1 Jorge Martín Ducati 1'58.736 17 2 Miguel Oliveira Aprilia 1'58.839 0.103 52 3 Pol Espargaro GASGAS 1'58.881 0.145 29 4 Fabio Quartararo Yamaha 1'58.897 0.161 34 5 F.Bagnaia Ducati 1'59.067 0.331 35 6 Raúl Fernández Aprilia 1'59.112 0.376 35 7 Luca Marini Ducati 1'59.118 0.382 50 8 Alex Rins Honda 1'59.163 0.427 28 9 Enea Bastianini Ducati 1'59.194 0.458 32 10 Brad Binder KTM 1'59.230 0.494 30 11 F.Morbidelli Yamaha 1'59.289 0.553 44 12 Marco Bezzecchi Ducati 1'59.361 0.625 31 13 Marc Márquez Honda 1'59.450 0.714 36 14 F.Di Giannantonio Ducati 1'59.502 0.766 40 15 Johann Zarco Ducati 1'59.503 0.767 36 16 Joan Mir Honda 1'59.632 0.896 36 17 Álex Márquez Ducati 1'59.747 1.011 36 18 Maverick Viñales Aprilia 1'59.770 1.034 35 19 Jack Miller KTM 1'59.859 1.123 47 20 Aleix Espargaró Aprilia 2'00.017 1.281 26 21 Takaaki Nakagami Honda 2'00.223 1.487 32 22 Cal Crutchlow Yamaha 2'00.354 1.618 41 23 A.Fernández GASGAS 2'00.732 1.996 32

Zdjęcia z drugiego dnia testów:

