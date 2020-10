Najtrudniejsze zwycięstwo Rinsa

Kwalifikacje nie zapowiadały, że Rins włączy się do walki o zwycięstwo. Hiszpan ruszał z dziesiątego pola. Popisał się jednak świetnym startem i już na pierwszym okrążeniu znalazł się za prowadzącym tercetem Yamahy.

Rins wysunął się na czoło podczas ósmego okrążenia. W końcowej fazie dogonił go jednak Alex Marquez. Reprezentant Suzuki nie popełnił błędu i wpadł na metę niespełna 0,3 s przed jeźdźcem Hondy.

Dwa poprzednie zwycięstwa (oba w sezonie 2019) Rins odniósł w równie dramatycznych okolicznościach. Na Circuit of the Americas pokonał Valentino Rossiego, a na Silverstone wyprzedził Marca Marqueza tuż przed metą, wygrywając o 0,014 s. Jednak to właśnie triumf w Aragonii Hiszpan określił jako najtrudniejszy.

- To był mój pierwszy wyścig, w którym przez długi czas prowadziłem - powiedział Rins. - Ostatnim razem walczyłem z Valentino i Markiem. Myślę, że teraz było trudniej, ponieważ łatwo jest popełnić błąd gdy prowadzisz. Starałem się zachować spokój i jechałem całkiem dobrze.

- Nie było łatwo. Widziałem na tablicy, że Joan [Mir] i Alex zbliżali się bardzo szybko. Zachowałem spokój i starałem się dbać o opony na końcową fazę wyścigu. Jednak zdobyliśmy to. Pierwsze miejsce dla mnie i Suzuki. Spisujemy się naprawdę dobrze, często stajemy na podium. Oznacza to, że wykonaliśmy świetną robotę przed sezonem.

Po wypadkach w Austrii i Francji oraz kontuzji barku odniesionej podczas inauguracji opóźnionego sezonu, Rins przyjął zwycięstwo w Aragonii z pewną ulgą.

- Mieliśmy trochę problemów, aby zdobyć to pierwsze miejsce. Miałem potencjał w kilku wyścigach, ale przez moje błędy lub pomyłki ani razu nie wygraliśmy. Teraz się udało i jestem szczęśliwy, ponieważ nie było łatwo.

- Wiele osób mówiło mi, że mam być spokojniejszy, ponieważ dwa razy rozbiłem się przy próbie wyprzedzania. Wiedziałem jednak, że mam potencjał i motocykl, aby odnieść sukces - podsumował Alex Rins.

W klasyfikacji sezonu Rins z 85 punktami jest siódmy. Liderujący w tabeli Mir zgromadził 121 oczek.