Nakagami błysnął w czasówce

Nakagami, podbudowany nowym kontraktem z LCR Honda, od początku drugiego weekendu w Aragonii spisuje się bardzo dobrze. 28-latek każdy z czterech treningów ukończył w pierwszej dwójce.

Początek kwalifikacji również należał do Nakagamiego. Choć wyprzedzili go Maverick Viñales i Alex Rins, po pierwszych przejazdach to reprezentant LCR był na czele z czasem 1.47,072.

W końcowej fazie Q2 Nakagami poprawił się jeszcze o niespełna 0,2 s i zapewnił Japonii pierwsze pole position w MotoGP od 2004 roku i sukcesu Makoto Tamady. Bliski jeźdźca Hondy był Franco Morbidelli, ale zabrakło mu 0,063 s. Pierwszy rząd skompletował Alex Rins, zwycięzca sprzed tygodnia.

Viñales, wciąż mający nadzieje na mistrzowski tytuł, ustawi Yamahę na początku drugiego rzędu. Towarzyszyć mu będzie Johann Zarco, który rozbił się w ostatnim zakręcie w końcowych sekundach sesji, oraz Fabio Quartararo.

Słabiej spisali się pozostali kandydaci do tytułu. Lider punktacji, Joan Mir ruszy jutro dopiero z dwunastej pozycji. Ducati nadal ma problemy w Aragonii i Andrea Dovizioso ustawi Desmosedici na siedemnastym polu.

Wyniki kwalifikacji do Grand Prix Teruel [Q2]: