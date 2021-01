Niespodzianka dla Pola Espargaro

Espargaro zadebiutował w królewskiej klasie w 2014 roku. Po trzech sezonach z Tech 3 - korzystającym wtedy z motocykli Yamahy - i czterech w barwach fabrycznej ekipy KTM przeniósł się pod skrzydła Hondy.

Kontrakt z KTM wygasł 31 grudnia. Korzystając z okazji, Honda postanowiła zrobić niespodziankę swojego nowemu podopiecznemu. Gdy mieszkający w Andorze Espargaro udał się na biegowy trening, zespół przywiózł mu do domu RC213V, na którym widniał już numer startowy 44, używany przez 29-latka.

- Zaraz się popłaczę - mówi na opublikowanym filmie zaskoczony Espargaro. - Wow. Nigdy bym nie przypuszczał. Chcę go zatrzymać na zawsze! Jest piękny!

- Numer [44] wygląda na nim świetnie. Dużo pracowałem, aby go tu ujrzeć. Ten motocykl, te barwy... zawsze był to największy rywal. I cel. Marzyłem o tym momencie przez dług czas. Bez wątpienia zapamiętam go na zawsze.