Quartararo zadebiutował w MotoGP w 2019 roku jako członek Petronas SRT - satelickiej ekipy Yamahy. Po dwóch sezonach młody Francuz zasłużył na awans do fabrycznego zespołu i zastąpił w nim Valentino Rossiego. Miniona kampania zakończyła się sukcesem i Quartararo zdobył mistrzostwo świata.

Dotychczasowa umowa Quartararo wygasała po bieżącym sezonie. Rozmowy przeciągały się, a menedżer zawodnika przyznał, że nie można wykluczyć również związku z innym producentem. Mistrz świata chwilami był rozczarowany brakiem odpowiedniego rozwoju M1.

Tuż przed wyścigowym weekendem z Grand Prix Katalonii poinformowano, że Quartararo i Yamaha doszli do porozumienia. 23-latek pozostanie w zespole przez kolejne dwa sezony, aż do końca 2024 roku.

- Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, mogąc ogłosić wam wszystkim, że zostanę z Yamahą przez kolejne dwa lata - przekazał Quartararo. - W przeszłości awans do MotoGP, a później do ekipy fabrycznej były oczywistością.

- Yamaha wierzyła we mnie od samego początku i jest to coś, czego nie lekceważę. Jednak powiedziawszy to, muszę dodać, że ta nowa umowa była poważną decyzją. Jestem w świetnym momencie swojej kariery, więc poświęciłem trochę czasu, by tę decyzję podjąć. Wierzę w projekt Yamahy w MotoGP i wierzę, że Yamaha jest prawdziwie zmotywowana.

- Teraz, po potwierdzeniu, że będziemy razem kontynuować możemy skoncentrować się na bieżącym sezonie. Chciałbym podziękować wszystkim ludziom wokół mnie zgromadzonym, którzy zawsze mnie wspierali i mi pomagali, oraz wszystkim dopingującym kibicom. Doceniam to wsparcie.

Quartararo jest obecnie liderem tabeli sezonu. Posiada osiem punktów przewagi nad Aleixem Espargaro.

