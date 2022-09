Jeszcze w połowie czerwca Bagnaia tracił do liderującego w tabeli Fabio Quartararo prawie sto punktów. Potem wygrał jednak cztery wyścigi z rzędu, kolejno w Holandii, Wielkiej Brytanii, Austrii oraz we włoskim Misano Adriatico. Dystans do Francuza stopniał do 30 oczek.

- Trzydzieści punktów to nadal dużo - uznał Bagnaia. - Nie chcę się na tym koncentrować. Skupiam się na tym, co robimy w każdym kolejnym wyścigu podczas drugiej połowy sezonu. Trzeba być mądrym, rozumieć sytuację i przewidywać, jaka pozycję możemy uzyskać.

- Tak jak dzisiaj [w niedzielę]. Jeśli dostrzegę możliwość wygranej, będę próbował. Generalnie uważam, że w czasie weekendów wykonujemy dobrą pracę. Za każdym razem jesteśmy mocni i konsekwentni i to odmiana w porównaniu z początkiem sezonu.

Naciskany przez Motorsport.com pytaniem, przy jakim marginesie zacznie na poważnie myśleć o końcowym triumfie, Włoch odparł:

- Zacznę myśleć o mistrzostwie, kiedy będę dziesięć, pięć punktów za liderem. Mając w głowie myśli o tytule, popełniłem wiele błędów. Celem więc jest teraz za każdym razem bycie konkurencyjnym, szybkim oraz walka o wygrane i dojechanie przed rywalami.

- Nie chcę więc teraz myśleć o mistrzostwach tylko pozostać skoncentrowanym na obranym celu i pracy w każdy kolejny weekend.

Rywalizacja w MotoGP będzie kontynuowana w przyszły weekend w hiszpańskiej Aragonii. Do końca sezonu pozostało sześć rund.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images