Oliveira błysnął u siebie

Grand Prix Portugalii zostało w wyjątkowych okolicznościach pandemii koronawirusa włączone do tegorocznego harmonogramu MotoGP. Rywalizacja w Portimao kończy uszczuplony sezon, a najlepsi motocykliści świata zawitali do regionu Algarve po raz pierwszy w historii cyklu.

Kwalifikacje odbyły się przy słonecznej pogodzie. Z Q1 awansowali Cal Crutchlow - żegnający się z posadą etatowego zawodnika - oraz walczący o wicemistrzostwo Franco Morbidelli.

W drugim segmencie czasówki czas jako pierwszy uzyskał Johann Zarco. Szybko miejsce na szczycie odebrał mu Fabio Quartararo. Po kilku chwilach Francuza wyprzedził Maverick Vinales. Wysoką formę potwierdził Morbidelli, który na pośredniej oponie wykręcił 1.39,141.

Drugą serię wyjazdów nieźle rozpoczął Zarco, jednak jego szarżę zakończył upadek w zakręcie numer 8. Reprezentant Avintii pozbierał się po kraksie i ostatecznie ruszy jako siódmy.

Morbidelli jako pierwszy zszedł poniżej 1.39. Wydawało się, że wystarczy to do wywalczenia pole position, ale na 30 sekund przed końcem sesji błysnął Oliveira, wyprzedzając jeźdźca Petronas SRT o 0,044 s. Dla Portugalczyka to pierwsze pole position w królewskiej klasie.

Pierwszy rząd uzupełnił Jack Miller. Crutchlow ustawi Hondę na czwartym polu, mając obok siebie Quartararo oraz niespodziankę czasówki - Stefana Bradla na fabrycznej RC213V.

Słabo zaprezentowali się przedstawiciele Suzuki. Koronowany przed tygodniem, Joan Mir nie przeszedł Q1 i ruszy jako dwudziesty. Alex Rins nie walczył o czołowe pozycje i uzyskał dziesiąty wynik. Dwa miejsca niżej uplasował się Andrea Dovizioso, dla którego to ostatnie grand prix przed roczną przerwą.

Wyniki kwalifikacji do Grand Prix Portugalii [Q2]:

Wyniki kwalifikacji do Grand Prix Portugalii [Q1]: