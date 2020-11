Oliveira od startu do mety

Podczas rundy w Portimao decydowały się losy wicemistrzostwa w klasyfikacji indywidualnej oraz tytułu wśród producentów. Tydzień temu koronowano Joana Mira oraz zespół Suzuki Ecstar.

Z pole position na Autódromo Internacional do Algarve ruszał Oliveira. Portugalczyk obronił pozycję i stopniowo powiększał swoją przewagę. Niezagrożony pokonał cały dystans i zameldował się na mecie z ponad 3-sekundową przewagą nad rywalami.

Swoje miejsca zachowali po starcie również Franco Morbidelli i Jack Miller. Obaj przez 25 okrążeń pozostawali w bliskiej odległości od siebie. Australijczyk zaatakował dopiero w samej końcówce. Miller przypieczętował producencki tytuł dla Ducati, natomiast Morbidelli, który za niespełna dwa tygodnie wystąpi w ACI Rally Monza, został wicemistrzem świata.

Więcej działo się za plecami czołowej trójki. Mistrz świata Joan Mir po słabych kwalifikacjach musiał przebijać się z końca stawki. Na pierwszym okrążeniu zyskał osiem pozycji. Po drodze doszło do kontaktu z Francesco Bagnaią. Włoch musiał zjechać do garażu z kontuzjowaną ręką. Z kolei Hiszpan dwa okrążenia później dotknął tylnego koła Johanna Zarco i spadł na dwudzieste miejsce. Strat nie udało się odrobić z powodu awarii. Tegoroczny triumfator nie ukończył Grand Prix Portugalii.

Pol Espargaro jechał jako czwarty i taką pozycją pożegnał się z ekipą KTM. W przyszłym sezonie 29-latek zasili Repsol Honda. Pierwszą piątkę skompletował Takaaki Nakagami.

Udany pożegnalny wyścig zaliczył Andrea Dovizioso, który jako dogodne miejsce do ataku szczególnie upodobał sobie zakręt numer 1. Dwunaste miejsce na starcie zamienił na szóste. Najlepszy rezultat w sezonie osiągnął Stefan Bradl, zastępujący kontuzjowanego Marca Marqueza. Do dziesiątki weszli również Aleix Espargaro, Alex Marquez i Johann Zarco.

Wyścig w Portimao był czasem pożegnań. Poza Dovizioso stawkę MotoGP opuszczą Cal Crutchlow oraz Tito Rabat. Valentino Rossi po raz ostatni wystąpił w barwach fabrycznej ekipy Yamahy. The Doctor dołączy w przyszłym roku do satelickiego Petronasu. Oliveira przenosi się do głównego zespołu KTM.

W końcowej klasyfikacji za Mirem [171] sklasyfikowano Morbidelliego [158] i Alexa Rinsa [139], który w niedzielę był dopiero piętnasty. Prowadzący przez pierwszą połowę sezonu Fabio Quartararo ukończył swój drugi rok w MotoGP dopiero jako ósmy. Suzuki [202] nie nawiązało w Portugalii walki o tytuł wśród producentów i w dodatku spadło na trzecie miejsce za Ducati [221] i Yamahę [204]. Wśród zespołów na podium znaleźli się: Team Suzuki Ecstar [310], Petronas SRT [248] oraz Red Bull KTM [222].

Wyniki Grand Prix Portugalii: