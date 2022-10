W piątek Dorna Sports - zarządzająca rozgrywkami - odsłoniła kalendarz na sezon 2023. Umieszczono w nim 21 wyścigowych weekendów, w tym dwa w zupełnie nowych, ale wcześniej zapowiadanych lokalizacjach - Kazachstanie i Indiach.

Rywalizacja ruszy pod koniec marca od Grand Prix Portugalii. Następnie motocykliści przeniosą się na kontynenty amerykańskie. Długi europejski stint ma być na krótko przerwany wyprawą do wspomnianego Kazachstanu. Podróże do dalekiej Azji zebrano razem, by uniknąć niepotrzebnego transportu. Po Indiach MotoGP pojawi się w Japonii, Indonezji, Australii, Tajlandii i Malezji.

Grand Prix Kataru - ostatnio otwierające sezon - odbędzie się dopiero w listopadzie. Sezon podsumowany zostanie w hiszpańskiej Walencji.

Zgodnie z niedawnymi ustaleniami FIM i Dorna Sports każdy weekend poza głównym wyścigiem zawierać będzie również sprint.

Prowizoryczny kalendarz MotoGP 2023:

Portugalia – 26 marca

Argentyna – 2 kwietnia

Stany Zjednoczone – 16 kwietnia

Hiszpania – 30 kwietnia

Francja – 14 maja

Włochy – 11 czerwca

Niemcy – 18 czerwca

Holandia – 25 czerwca

Kazachstan - 9 lipca

Wielka Brytania – 6 sierpnia

Austria – 20 sierpnia

Katalonia – 3 września

San Marino – 10 września

Indie – 24 września

Japonia – 1 października

Indonezja – 15 października

Australia – 22 października

Tajlandia– 29 października

Malezja – 12 listopada

Katar – 19 listopada

Walencja – 26 listopada