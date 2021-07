Triumfator klasy 125 cm3 (2003 rok) i dwukrotnie 255 cm3 (2004-2005) oraz zwycięzca 31 wyścigów w królewskiej klasie pożegnał się z MotoGP na koniec sezonu 2018.

W 2019 roku dołączył do fabrycznej ekipy KTM w roli testera i związany jest z nią do dnia dzisiejszego. Mimo że jak do tej pory 35-letni Hiszpan niezbyt chętnie odnosił się do pomysłu jednorazowego powrotu, austriacki producent poinformował we wtorek, że Pedrosa wystąpi z dziką kartą podczas Grand Prix Styrii - pierwszego z dwóch wyścigowych weekendów na Red Bull Ringu.

- Jestem z KTM w MotoGP od samego początku tego projektu, który jest bardzo interesujący - przekazał Pedrosa. - Krok po kroku robimy wszystko, co możliwe i fajnie będzie pojechać w wyścigu, ponieważ daje on inną perspektywę w porównaniu z normalnym testem.

- Minęło sporo czasu od mojego ostatniego występu, a podejście mentalne do weekendu GP różni się od tego z testu. Moim zadaniem jest sprawdzenie pewnych rzeczy w warunkach wyścigowych.

- Trudno mówić o oczekiwaniach po tak długiej przerwie w rywalizacji. Być może wszystko zagra, a być może nie. Postaramy się jednak cieszyć weekendem na tyle, na ile to będzie możliwe - zapowiedział Dani Pedrosa.

Grand Prix Styrii zaplanowano w dniach 6-8 sierpnia. Nie jest w tej chwili jasne, czy Pedrosa pojedzie również tydzień później w Grand Prix Austrii.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images