Piasek przeszkadzał w Katarze

Silny wiatr nawiewający piasek z okalającej tor pustyni uniemożliwił przeprowadzenie normalnych zajęć. Przez pierwszą godzinę nikt nie przejechał mierzonego okrążenia. W drugiej czas ustanowił Danilo Petrucci. Potem swój czas na tablicy wyników „wpisali” również Brad Binder i Pol Espargaro.

Niespełna 150 minut przed planowanym końcem testów wywieszono czerwoną flagę, a nawierzchnię z zalegającego piasku zaczęli czyścić porządkowi. Warunki nie poprawiły się na tyle, by zachęcić większość motocyklistów do wyjazdu. Do Petrucciego dołączyli: Stefan Bradl i Takaaki Nakagami.

Większość personelu zostanie w Katarze kolejne dwa tygodnie aż do inauguracji sezonu. Dzięki ofercie władz państwowych chętni będą mogli zaszczepić się przeciwko koronawirusowi.

Testy MotoGP - piątek:

1. Danilo Petrucci KTM 1.58,157

2. Stefan Bradl Honda +1.275 s

3. Takaaki Nakagami Honda +1,657 s

4. Brad Binder KTM +2,984 s

5. Pol Espargaro Honda +3,146 s