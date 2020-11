Suzuki ma dużo powodów do świętowania. Za Joanem Mirem finiszował drugi z ich reprezentantów - Alex Rins. Dla producenta to pierwszy dublet od 1982 roku. Po triumfie na Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, Hiszpan na prowadzeniu w klasyfikacji sezonu ma już 37 punktów przewagi nad Fabio Quartararo oraz Rinsem.

Ruszający z pole position Pol Espargaro przewodził stawce w pierwszym zakręcie, jechał przed Alexem Rinsem i Takaakim Nakagamim. Quartararo przebił się na dziewiątą pozycję. Chciał następnie minąć Aleixa Espargaro, ale obaj przewrócili się w ósmym zakręcie, chociaż nie doszło między nimi do żadnego kontaktu.

Francuz zdołał się pozbierać i wrócił do dalszej jazdy. Korzystając na pechu innych zdobył ostatecznie dwa punkty, ale jego nadzieje na tytuł oddaliły się, ponieważ ma wspomniane 37 oczek straty do Mira.

Rins minął Espargaro w jedenastym zakręcie na drugim okrążeniu, a Mir znalazł się przed zawodnikiem KTM-a dwa kółka później.

Rins radził sobie z presją ze strony kolegi zespołowego. Jednak na siedemnastym okrążeniu popełnił błąd i otworzył Mirowi drzwi do objęcia prowadzenia. Hiszpan od tego momentu przejął kontrolę nad wyścigiem.

Espargaro ostatecznie finiszował na trzeciej pozycji. Nakagami w końcówce pokonał Miguela Oliveirę, a Jack Miller był szósty.

Brad Binder, z karnym dłuższym okrążeniem za kolizję z Millerem w Aragonii, był siódmy i objął prowadzenie w klasyfikacji debiutanta roku. Andrea Dovizoso zajął ósme miejsce i miał dużo szczęścia, że na 24 okrążeniu z toru nie zdjął go w chwili wywrotki Alex Marquez. Dziesiątkę skompletowali Johann Zarco oraz Danilo Petrucci. Jedenasty Franco Morbidelli był najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem zasiadającym na Yamasze. Maverick Vinales, który do wyścigu ruszał z alei serwisowej, dotarł do mety jako trzynasty, za Stefanem Bradlem. Powrót Valentino Rossiego do rywalizacji, po przewie spowodowanej zakażeniem Covid-19, zakończył się na piątym okrążeniu, z powodu awarii motocykla. Kraksy zaliczyli też Francesco Bagnaia i Cal Crutchlow. Aleix Espargaro nie wznowił jazdy po wywrotce na pierwszym okrążeniu. Tito Rabat ze względu na problemy z motocyklem zjechał do boksu.

Za tydzień MotoGP ponownie będzie ścigać się na torze pod Walencją. Mir wystarczy, że stanie na podium, aby już mógł cieszyć się z mistrzostwa.

W tym roku do rozegrania pozostały jeszcze Grand Prix Walencji i Grand Prix Portugalii.

