Pod koniec zeszłego roku Hiszpan przeszedł trzecią operację złamanej kości ramiennej. Kontuzji doznał w ciężkim wypadku w otwierającym sezon MotoGP 2020 lipcowym Grand Prix Hiszpanii. Powrót do zdrowia przebiegał zdecydowanie wolniej niż oczekiwano, doszły do tego powikłania i Marquez już nie wrócił do startów w zeszłym roku.

Reprezentant Hondy miniony tydzień spędził na badaniach kontrolnych w Hospital Ruber Internacional. Lekarze przyznali, że kość zrasta się dobrze i wszystko goi się prawidłowo.

W piątek zespół wydał oświadczenie z pozytywnymi sygnałami co do rehabilitacji ich zawodnika.

- Kolejne badania kontrolne Marca Marqueza w Hospital Ruber Internacional, 10 tygodni po operacji prawej kości ramienia, potwierdziły, że proces leczenia przebiega pomyślnie - czytamy w oświadczeniu Repsol Honda. - Zespół medyczny pod kierownictwem lekarzy Samuela Antuña i Ignacio Rogera de Oña, w skład którego wchodzili również lekarze Juan De Miguel, Aitor Ibarzabal i Andrea García Villanueva, ocenił badania RTG zrastającej się kości i był zadowolony z postępów. Od teraz, w ciągu najbliższych kilku tygodni, Marquez będzie stopniowo odzyskiwał sprawność i funkcjonalność zoperowanego ramienia.

W tym momencie, na sześć tygodni przed rozpoczęciem sezonu MotoGP, w Katarze 28 marca, wciąż nie wiadomo, czy Marquez stanie na starcie do pierwszej rundy.

Honda znów może sięgnąć po Stefana Bradla, który zastępował Hiszpana w zeszłym roku.