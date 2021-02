Pramac pokazał barwy

Włoski zespół, powstały w 2002 roku, rozpocznie swój dwudziesty sezon w MotoGP z zupełnie nowym składem. Jack Miller i Franscesco Bagnaia zostali awansowani do fabrycznej ekipy Ducati. Satelicki Pramac zasilili Johann Zarco i Jorge Martin.

Zarco - dwukrotny mistrz Moto2 w latach 2015-2016 - po rozstaniu z KTM w 2019 roku i krótkiej przygodzie z LCR Honda, związał się z Avintią. W Grand Prix Czech zajął trzecie miejsce, sensacyjnie zdobywając wcześniej pole position. Martin w 2018 roku cieszył się z tytułu w Moto3 po czym dwa sezony spędził w Moto2. W 2020 roku uplasował się na piątej pozycji w końcowej klasyfikacji.

Malowanie maszyn nie zostało znacząco zmienione. Nadal dominują czerwień i biel. Nieco więcej jest niebieskich „wstawek”.

- Jesteśmy gotowi do sezonu 2021 - powiedział Paolo Campinato, szef zespołu. - To dla nas bardzo ważny rok. Pramac Racing wkracza w swój dwudziesty sezon w MotoGP. To wielkie osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że zaczęliśmy jedynie od zabawy, a teraz jesteśmy silnym zespołem.

Galeria - Pramac Racing w sezonie 2021: