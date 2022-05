W poniedziałek po południu Motorsport.com ujawnił, że kierownictwo Suzuki poinformowało członków zespołu, że wraz z końcem sezonu 2022 nastąpi wycofanie z rywalizacji w MotoGP.

Oficjalny komunikat miał ukazać się dzisiejszego poranka, jednak ten został odłożony w czasie, prawdopodobnie ze względu na oświadczenie ze strony promotora MotoGP.

Dorna Sports przypomniała, że Suzuki, podobnie jak wszyscy pozostali producenci, podpisało umowę zobowiązującą do rywalizacji w MotoGP aż do końca 2026 roku. Z tego też względu Suzuki nie może podjąć decyzji o odejściu samodzielnie.

Dodano, że jeśli obie strony dojdą do porozumienia i Suzuki opuści stawkę, Dorna zadecyduje, czy i jeśli tak, to kto do niej dołączy, podkreślając niemałe zainteresowanie ze strony potencjalnych kandydatów.