Sześciokrotny mistrz świata MotoGP uległ poważnemu wypadkowi podczas sesji rozgrzewkowej przed GP Indonezji, kiedy stracił przyczepność tyłu na swoim motocyklu, w szybkim, prawym łuku. Doznał wstrząśnienia mózgu i nie było mowy o przystąpieniu wówczas do wyścigu.

W drodze powrotnej z Indonezji Marquez zaczął mieć kłopoty ze wzrokiem, a następnie zdiagnozowano u niego nawrót diplopii, czyli podwójnego widzenia.

Jest to ta sama dolegliwość, która wykluczyła go na trzy miesiące z jazdy na motocyklu i zmusiła do opuszczenia dwóch ostatnich rund sezonu 2021, kiedy to również doznał wstrząśnienia mózgu, w kraksie podczas treningu.

W zeszłym tygodniu jednak Marquez poinformował, że problem nie jest tak poważny jak za pierwszym razem i już poczynił znaczne postępy w powrocie do zdrowia. Mimo to, opuści rundę w Argentynie i prawdopodobnie nie wystąpi też w GP Ameryk.

Miejsce Hiszpana ma zająć zawodnik testowy HRC - Stefan Bradl, choć jeszcze nie zostało to oficjalnie potwierdzone.