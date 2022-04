Quartararo zadebiutował w MotoGP w 2019 roku jako członek Petronas SRT - satelickiej ekipy Yamahy. Po dwóch sezonach młody Francuz zasłużył na awans do fabrycznego zespołu. Miniona kampania zakończyła się sukcesem i Quartararo zdobył mistrzostwo świata.

Obecny kontrakt wiąże 22-latka z Yamahą do końca bieżącego sezonu. Quartararo nierzadko podkreśla, że jest rozczarowany brakiem istotnego progresu w osiągach najnowszego motocykla.

W rozmowie z oficjalnym serwisem MotoGP, menedżer zawodnika Eric Mahe potwierdził, że trwają rozmowy z innymi producentami, choć nie wskazał ich konkretnie.

- Sprawdzamy wszystkie parametry. Musimy po prostu wiedzieć, gdzie na tym etapie Fabio może osiągać najlepsze możliwe wyniki. Potrzeba też trochę szczęścia, ponieważ kilka lat temu takie decyzje podejmowane były z rocznym wyprzedzeniem.

- W tej chwili nie ma pośpiechu i to dobra sytuacja. Tylko dwóch jeźdźców ma kontrakty na przyszły rok, więc mogę sobie wyobrazić, że i w Yamasze nie ma pośpiechu. Sprawdzamy wszystko i zobaczymy, co się wydarzy. Prowadzimy rozmowy. To nie jest kwestia ofert. Próbujemy zgadnąć, co będzie najlepsze dla Fabio.

- Na pewno mamy wielki szacunek do Yamahy, ale z pewnych powodów niekoniecznie musimy o tym myśleć.

Quartararo pytany przez Motorsport.com o sprawę, zapewnił: - Szczerze mówiąc, w tej chwili po prostu koncentruję się na teraźniejszości. To nie tak, że przyglądamy się opcjom, ponieważ chcę odejść.

- To kompletnie nie tak. Moim priorytetem jest walka o mistrzostwo w tym roku i nie mam zbyt wiele czasu, by myśleć o innych rzeczach. Kiedy trwa weekend wyścigowy, robię wszystko, by spisać się jak najlepiej.

- Prawdą jest jednak to, że koniec końców musimy przyjrzeć się mojej przyszłości i zrobimy to w tym miesiącu lub kolejnym.

Stawka MotoGP przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ten weekend rozegrane zostanie Grand Prix Ameryk.