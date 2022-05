Quartararo dołączył do stawki królewskiej klasy w sezonie 2019. Yamaha umieściła go w satelickiej ekipie Petronas. Już w debiutanckim sezonie Francuz siedem razy stawał na podium i zdobył sześć pole position. Na początku 2020 roku zapowiedziano, że Quartararo dwanaście miesięcy później zastąpi w fabrycznym zespole odchodzącego ze sportu Valentino Rossiego.

Młody motocyklista wykorzystał daną mu szansę. W sezonie 2021 wygrał pięć wyścigów i zdobył mistrzostwo świata - dla Yamahy pierwsze od 2015 roku i triumfu Jorge Lorenzo.

Jarvis chwaląc podopiecznego przyznał, że Quartararo można porównać do Rossiego i Lorenzo oraz, iż jest on pozytywną postacią obecnej stawki.

- Z pewnością ma ten niesamowity, naturalny talent, który posiadają mistrzowie - powiedział Jarvis w rozmowie z Motorsport.com. - Prawdziwy mistrz zawsze ma tę dodatkową iskrę czy umiejętność i można to powiedzieć niezależnie czy chodzi o Valentino, Jorge Lorenzo, Marca Marqueza czy Caseya Stonera.

- Można wymieniać tych gości, a Fabio na pewno należy do tej grupy. Wciąż jest bardzo młody. Dopiero co skończył 23 lata. Myślę, że ma przed sobą dobrą przyszłość. Sądzę, że obecnie jego styl jazdy - na nasze szczęście - jest idealnie dopasowany do charakterystyki M1.

- Jeśli więc będziemy w stanie dać mu lepszy, mocniejszy pakiet, choćby pod względem prędkości maksymalnej, może zdobyć wiele mistrzostw z Yamahą. Naprawdę mam nadzieję, że z nami zostanie. Nie tylko posiada niesamowity talent i prędkość, ale jest również przemiłym gościem oraz naprawdę pozytywną postacią dla sportu, naszego zespołu i marki.

Obecny kontrakt Quartararo z Yamahą wygasa po bieżącym sezonie, którego Francuz jest liderem mając w dorobku 89 punktów.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Dorna