Quartararo ruszał do rywalizacji na Silverstone z trzeciego pola. Na piątym okrążeniu był już liderem i spokojnie - kontrolując tempo i dbając o opony - ukończył wyścig ponad 2,5 s przed rywalami. Dla 22-latka to piąty triumf w sezonie 2021. Jego przewaga w tabeli wzrosła do 65 punktów.

Zapytany czy wygrana w Wielkiej Brytanii była najważniejszą z dotychczasowych w kontekście końcowego sukcesu, Quartararo przyznał, że zdaje sobie sprawę ze znaczenia kolejnego zwycięstwa, jednak odrzuca jeszcze myśli o mistrzostwie świata.

- Tak, choć naprawdę nie skupiam się na tytule - zaznaczył Quartararo. - Patrząc jednak inaczej - startujesz do wyścigu mając 47-punktową przewagę i podwyższasz ją do 65 oczek. To ważne.

- Jednak powtarzałem sobie przed wyścigiem, że nie będę myślał o mistrzostwie. I zamierzam tak robić przynajmniej do Misano. Generalnie nie chcę się na tym skupiać, ponieważ czerpię frajdę z walki o wygraną w każdym wyścigu i czuję się dobrze na motocyklu. Czekam na każdy kolejny wyścig jak na ten pierwszy i mam sporo radości.

Quartararo był liderem tabeli także w minionym sezonie. Francuz wygrał trzy wyścigi, ale druga połowa ubiegłorocznej rywalizacji zupełnie mu nie wyszła i został sklasyfikowany dopiero na ósmej pozycji. Teraz - na sześć rund przed finałem - sytuacja jest dużo korzystniejsza, jednak jeździec zapewnia, iż nie zmieni swojego nastawienia.

- Nie zmienię podejścia, ponieważ cieszy mnie walka o zwycięstwa. Tytuł jest konsekwencją wyników osiąganych wcześniej. Oczywiście, jeśli w którymś wyścigu poczuję, że wygrana nie jest możliwa, nie zamierzam popełnić głupiego błędu.

- Moje nastawienie pozostaje więc niezmienione, ale zdaję sobie sprawę, iż mam pewien margines. Po przybyciu na tor sprawdzę nasz potencjał i dowiem się czy możemy walczyć o wygraną lub podium - wyjaśnił Fabio Quartararo.