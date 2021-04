Martin miał wypadek podczas trzeciego treningu przed Grand Prix Portugalii. Tegoroczny debiutant doznał wielu złamań (m.in. prawej ręki i kostki) i został przewieziony do szpitala w Faro. Reprezentant Pramac Racing po transporcie do Barcelony przeszedł w dniu dzisiejszym operację w Dexeus University Hospital. Zabieg prewencyjnie (doszło również do silnego uderzenia w głowę) przeniesiono z poniedziałku.

Hiszpan nie wystąpi w przyszłotygodniowym Grand Prix Hiszpanii na torze w Jerez. Pramac zastąpi Martina rodakiem - Tito Rabatem. Rabat przed rozpoczęciem tegorocznej rywalizacji stracił miejsce w Avintii na rzecz Luki Mariniego i postanowił kontynuować karierą w World Superbike w barwach Barni Racing. Mistrz świata Moto2 z 2014 swój sezon rozpocznie w czwarty weekend maja w Aragonii.