Trudności z początku sezonu zostały przezwyciężone, a wątpliwości rozwiane. Miller zapewnił Ducati 52 zwycięstwo. To był jego pierwszy triumf w barwach włoskiej ekipy oraz jego drugie zwycięstwo w karierze w MotoGP, pierwsze od 2016 roku.

- Ostatnie dwa tygodnie były dla mnie bardzo trudne. Nie ufałem ani sobie, ani temu, co jestem w stanie zrobić na motocyklu - powiedział Jack Miller. - W niedzielę, kiedy zobaczyłem mającego problemy Quartararo pomyślałem, że zawalczę o prowadzenie, choć nie czułem pewności, czy utrzymam się na czele przez tyle okrążeń.

- Ostatecznie udało się i odniosłem pierwsze zwycięstwo z Ducati - dodał. - Nie potrafię im wystarczająco podziękować za tę szansę. Reprezentowanie tych barw to spełnienie marzeń i dużo dla mnie znaczy. Dziękuję Gigiemu, Paolo, Davide i Claudio oraz całemu zespołowi za to, że zawsze we mnie wierzyli.

Francesco Bagnaia dzięki wywalczeniu drugiej pozycji w Hiszpanii, awansował na pierwsze miejsce w mistrzostwach.

- Czułem się naprawdę komfortowo na Desmosedici GP, dzięki wspaniałej pracy wykonanej z zespołem przez cały weekend - powiedział Bagnaia. - Zacząłem cisnąć po pierwszych czterech okrążeniach. Moje tempo było dobre, dogoniłem rywali i wyprzedziłem ich. W końcówce nawet dogoniłem Jacka, ale bardziej wolałem skoncentrować się na obronie drugiego miejsca. Ten wynik jest naprawdę niesamowity i liczę, że będziemy tak spisywali się również w kolejnych wyścigach, które odbędą się na torach korzystnych dla naszego motocykla.

