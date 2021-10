Sezon rozpocznie się tradycyjnie, od rozgrywanego przy sztucznym świetle wyścigu w katarskim Losail. Inauguracja nastąpi 6 marca.

Dwa tygodnie później MotoGP powróci do Indonezji po trwającej ćwierć wieku nieobecności. Zawodnicy pościgają się nowo wybudowanym torze Mandalika. Jeszcze w tym roku odbędzie się na nim runda World Superbike. Z Azji rywalizacja przeniesie się na kontynenty amerykańskie - najpierw na południe do Argentyny (3 kwietnia), a następnie na północ do Stanów Zjednoczonych (10 kwietnia).

Europejska, najobszerniejsza część sezonu ruszy 24 kwietnia od Grand Prix Portugalii. Potem motocykliści zawitają do: Hiszpanii (Jerez), Francji, Włoch, Katalonii, Niemiec, Holandii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, San Marino i jeszcze raz Hiszpanii (Aragonia).

Po wyprawie do Japonii, Tajlandii, Australii i Malezji, finał po raz kolejny rozegrany zostanie w Walencji. Łącznie zaplanowano aż 21 rund, najwięcej w historii rozgrywek.

Przed sezonem odbędą się: shakedown i dwie sesje testowe, podzielone pomiędzy Malezję i Indonezję.

Prowizoryczny kalendarz MotoGP 2022:

Data Runda Tor 6 marca Katar Losail 20 marca Indonezja Mandalika 3 kwietnia Argentyna Termas 10 kwietnia USA COTA 24 kwietnia Portugalia Algarve 1 maja Hiszpania Jerez 15 maja Francja Le Mans 29 maja Włoch Mugello 5 czerwca Katalonia Barcelona 19 czerwca Niemcy Sachsenring 26 czerwca Holandia Assen 10 lipca Finlandia KymiRing 7 sierpnia Wielka Brytania Silverstone 21 sierpnia Austria Red Bull Ring 4 września San Marino Misano 18 września Aragonia Motorland 25 września Japonia Motegi 2 października Tajlandia Chang 16 października Australia Phillip Island 23 października Malezja Sepang 6 listopada Walencja Cheste