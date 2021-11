Rossi ikoną MotoGP

Rossi rozpoczął właśnie ostatni weekend MotoGP w swojej karierze. Po 26 sezonach obecności w stawce „The Doctor” postanowił powiedzieć „dość” i Grand Prix Walencji będzie jego pożegnalnym wyścigiem. Włoch jest absolutną legendą. Dziewięć razy zdobywał mistrzostwo świata, z czego siedem w królewskiej klasie.

Dzięki swojej osobowości i sukcesom, Rossi spopularyzował wyścigi motocyklowe, stając się niemal synonimem MotoGP. Podczas konferencji prasowej przed ostatnią rundą sezonu 2021 nie ukrywał radości i dumy z faktu bycia ikoną wyścigów motocyklowych.

- Myślę, że najbardziej pozytywną rzeczą w mojej karierze jest to, że wielu ludzi zainteresowało się MotoGP, aby śledzić moje poczynania - powiedział Rossi. - Sport stał się bardziej popularny, nie tylko we Włoszech, ale i w innych częściach globu.

- Dobrze jest zrozumieć, że w trakcie swojej kariery stałem się kimś w rodzaju ikony. To świetne. Wielka przyjemność, nawet jeśli ważniejsze jest to, co dzieje się na torze oraz wyniki.

- Uważam, że to najlepsza rzecz w mojej karierze.

W czwartek na Circuit Ricardo Tormo odbyła się specjalna konferencja prasowa i odsłonięto wszystkie motocykle, na których Rossi zdobył mistrzostwo świata. Sam jeździec nie ukrywa, że branie udziału w swojej ostatniej rundzie MotoGP jest uczuciem dziwnym, choć stara się zachowywać normalnie.

- Od dawna wyobrażałem sobie taką konferencję prasową, zdając sobie sprawę, iż może nadejść, chociaż Walencja nie jest dla mnie jakimś specjalnym miejscem. Jest jak jest i muszę powiedzieć, że to dziwne uczucie.

- Staram się zachowywać normalnie. Zwykle Walencja jest dla wszystkich fajna, ponieważ oznacza, że zaczynają się wakacje po długim sezonie. Rozpoczęliśmy w marcu i wszyscy będą szczęśliwi móc pobyć trochę w domu.

- Pamiętam jednak, że ten poniedziałek będzie inny. Zacznie się nowe życie. Staram się nie myśleć w ten sposób, ponieważ nadal zamierzam się ścigać, tyle że samochodami. Postaram się odpowiednio przeżyć ten moment, ponieważ po karierze w MotoGP wiele się zmienia - podsumował Valentino Rossi.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, 9 time world Champion bikes Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images