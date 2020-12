Rossi nadal ważny dla Yamahy

Rossi dołączył do fabrycznej ekipy Yamahy w 2004 roku. Łącznie spędził w niej piętnaście sezonów. Krótka przerwa związana była z angażem w Ducati. The Doctor długo zastanawiał się czy chce kontynuować karierę w MotoGP. We wrześniu oficjalnie potwierdzono pozostanie w stawce i kontrakt z Petronas SRT.

Jarvis przyznaje, że spora część obowiązków, związanych z rozwojem nowego M1 przypadnie Maverickowi Vinalesowi i Fabio Quartararo. Dodał jednak, iż przeprowadzka Rossiego do satelickiego zespołu nie zmniejszy w znaczący sposób jego wkładu.

- Spędził piętnaście sezonów w fabrycznym zespole Yamahy. To niezwykłe - powiedział Jarvis. - Zrobił to w dwóch okresach. Pierwszy trwał siedem sezonów, potem miał dwa lata przerwy [umowa z Ducati w latach 2011-2012] i wrócił na kolejne osiem [w 2013 roku].

- Będzie to swego rodzaju zmiana, ponieważ przeprowadzka [do garażu] obok stanowi różnicę. Z drugiej strony, owa różnica nie będzie duża, gdyż Valentino otrzyma pełne wsparcie od fabryki. Otrzyma fabryczny sprzęt, o tej samej specyfikacji, jak jeźdźcy głównej ekipy. Prawdą jest, że część rozwoju spoczywa na fabrycznym zespole, ale Valentino jest istotnym elementem procesu zbierania danych.

- Posiadanie większej liczby motocyklistów na torze jest korzystne i nie ulega wątpliwości, że nasi inżynierowie będą analizować dane Fabio, Mavericka i Valentino, aby dalej rozwijać maszynę. Interesujące informacje przekazuje również Franco [Morbidelli], dysponujący starszym motocyklem.

- Patrząc więc całościowo, zmiana nie będzie duża i z pewnością na tym nie stracimy. Sposób rozwoju motocykla nie zostanie zakłócony - zakończył Lin Jarvis.