Samochody w głowie Rossiego

Rossi ogłosił w czwartek, że po sezonie 2021 kończy swój udział w motocyklowych mistrzostwach świata.

The Doctor był obecny w padoku przez 26 sezonów. W trakcie trwającej ćwierć wieku przygody nierzadko zamieniał motocykl na cztery kółka. Ze szczególną pasją Rossi traktował rajdy samochodowe, w których okazjonalne występy zaliczał już od 1997 roku. W 2002 roku debiutował w aucie WRC na szczeblu światowego czempionatu.

W 2006 roku - już jako siedmiokrotny motocyklowy mistrz świata - Rossi wziął udział w testach Formuły 1 wraz z ekipą Ferrari. Wiele mówiło się wtedy o dołączeniu do stawki F1, jednak Włoch pozostał wierny dwóm kółkom. Wspólnie ze Scuderią Rossi testował jeszcze w 2008 i 2010 roku. W grudniu 2019 roku w ramach akcji promocyjnej Monster Energy, The Doctor zamienił się pojazdami z Lewisem Hamiltonem. Włoch wsiadł do Mercedesa W08, a Brytyjczyk przejął Yamahę M1.

Rossi miał kontakt również z samochodem serii NASCAR oraz Ferrari 488 w specyfikacji GT3. Samochodem z Kessel Racing wziął udział w dwunastogodzinnych wyścigach w Abi Zabi i Bahrajnie.

Mówiąc o rozstaniu z motocyklami, Rossi przekazał, że z pewnością zaangażuje się w wyścigi samochodowe.

- Jak już wielokrotnie mówiłem, samochodami lubię się ścigać tylko trochę mniej niż motocyklami - stwierdził Rossi. - Sądzę, że od przyszłego roku będę się ścigał samochodami.

- Kocham ścigać się samochodami, ponieważ zaczynałem od kartingu. Graziano [ojciec] nieco obawiał się wyścigów motocyklowych. Miał wiele kontuzji i uważał, że samochody mogą być trochę bezpieczniejsze. Zacząłem więc od gokarta, ale po dwóch czy trzech latach wsiadłem na minimotocykl. Szczęśliwie zacząłem karierę w motocyklach. Nie wiem czy w wyścigach samochodowych osiągnąłbym tak dobre wyniki.

- Samochody pozostały jednak w moim sercu. Podczas motocyklowej kariery zawsze starałem się poprawiać swoje umiejętności za kierownicą samochodu, by nakręcić kilometry i być gotowym na moment, który właśnie nadszedł.

- Nie wiem jednak, jaki jest mój poziom. To co innego niż motocykle. Nigdy jednak nie jeździsz dla samej frajdy. Ścigasz się po to, by mieć dobre wyniki i wygrywać. Szczerze mówiąc, nie wiem jednak, jakie to będą samochody i jakie wyścigi.

- Zapowiedziałem, że chcę powalczyć w Le Mans i zaliczyć wiele wyścigów samochodowych na całym świecie. Myślę, że to będzie spora frajda - zakończył Valentino Rossi.

Valentino Rossi Photo by: Team Peugeot