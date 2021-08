Do zdarzenia doszło podczas trzeciego okrążenia wyścigu na Red Bull Ringu. W zakręcie numer 3 upadł Dani Pedrosa. W jego leżący motocykl wjechał Savadori i został katapultowany. Włoch z impetem uderzył w asfalt i został zniesiony na noszach.

Pedrosa wyszedł z wypadku bez szwanku i wziął udział w dalszej części rywalizacji. Wznowiony z pól startowych wyścig ukończył na dziesiątej pozycji.

U Savadoriego zdiagnozowano złamanie kostki w prawej nodze. 28-latek był dziś operowany w Parmie.

Operacja zakończyła się sukcesem i jeździec od razu rozpocznie rehabilitację, by wrócić do ścigania najszybciej, jak to będzie możliwe - brzmi fragment oświadczenia wydanego przez Aprilię.

W zespole liczą, że Savadori wróci na Grand Prix Wielkiej Brytanii, zaplanowane na ostatni weekend sierpnia. Na razie nie wiadomo czy i jeśli tak, to kto zastąpi Włocha podczas drugiej rundy na Red Bull Ringu.