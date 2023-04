Słoneczna pogoda towarzyszyła motocyklistom w niedzielne popołudnie w stanie Teksas. Temperatura powietrza wynosiła 22 stopnie Celsjusza. Nawierzchnia Circuit of the Americas nagrzała się do 43 stopni.

Ruszający z pole position Bagnaia obronił prowadzenie. Za nim usadowili się Rins i zaliczający świetny start Jack Miller. Australijczyk awansował z dziesiątego pola na trzecie miejsce.

Osłabiony chorobą Jorge Martin popełnił błąd w szybkich eskach pierwszego sektora, a upadając podciął również Alexa Marqueza.

Między drugim i czwartym okrążeniem trwała licytacja na najszybsze wyścigowe okrążenie COTA w motocyklowej historii. Rekord należący wcześniej do Enei Bastianiniego - nieobecnego w Austin z powodu kontuzji - pobił Alex Rins, uzyskując 2.03,126. Hiszpan nie dał uciec Bagnai, a prowadząca dwójka odjechała od reszty stawki.

Na szóstym okrążeniu upadek zaliczył Miller, mający szanse na podium. Dwa okrążenia później błędu głównego rywala doczekał się Rins. Bagnaia upadł w zakręcie numer 3. To drugie z rzędu nieukończone grand prix w wykonaniu mistrza świata. Quartararo przesunął się na drugie miejsce, trzecie zyskał Marini.

Od połowy dystans Rins kontrolował sytuację, a jego przewaga oscylowała w granicach 2,5 s. Hiszpan jako pierwszy przeciął linię mety w Austin, wygrywając po raz szósty w królewskiej klasie. Dla Hondy to pierwszy triumf od sezonu 2021. Z kolei ekipa LCR zwyciężyła po pięciu latach.

Za plecami Rinsa trwał bój o drugą pozycję. Marini skutecznie zaatakował Quartararo na tylnej prostej podczas trzynastego okrążenia. Dla reprezentanta VR46 to pierwsze podium w MotoGP.

Maverick Vinales i Miguel Oliveira uporali się z Marco Bezzecchim, który pozostał liderem tabeli. Z walki o piątkę po upadku odpadł Brad Binder i finiszował trzynasty.

Dziesiątkę skompletowali Johann Zarco, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio oraz debiutant Augusto Fernandez. Wyścig ukończyło tylko trzynastu zawodników.

Wyniki Grand Prix Ameryk: