Hiszpan jest zaskoczony naturalnością i tempem, w jakim przystosowuje się do nowego dla siebie motocykla. Mimo to nadal nie widzi się w roli faworyta do walki o zwycięstwa w wyścigach.

- Za nami kolejny naprawdę dobry dzień. Szczerze mówiąc postęp jest większy, niż się spodziewałem - powiedział Pol Espargaro. - Wszystko przychodzi mi naturalnie i coraz bardziej odkrywam i rozumiem granice. Nadal jest do znalezienia kilka dziesiątych sekundy na szybkim okrążeniu. W każdym razie robimy duże postępy. Przyśpieszyłem o 0,8s. Ciągle coś zmieniamy i uczymy się.

- Ważniejsza od tego jest jednak regularność, zajęliśmy się tym i jestem zadowolony z efektów - dodał. - Dużo pracuję też nad sobą, ale możemy już trochę poeksperymentować z motocyklem.

Najszybszy w środę Jack Miller, mówiąc o Espargaro, stwierdził: - Pol jest najlepszy podczas tych testów. Musiał zmienić motocykl, przesiadł się na Hondę, prototyp, na którym nie wszyscy zawodnicy byli w stanie szybko pojechać.