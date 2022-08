Suzuki żegna się po bieżącym z MotoGP, a przedstawiciele zespołu przyznali, że chcieli w ostatnim występie przed własną publicznością wystawić rodzimego zawodnika.

Tsuda, obecnie 38-latek, dołączył do Suzuki w roli testera w 2015 roku, gdy producent wrócił do MotoGP. W królewskiej klasie zaliczył jeden występ - w sezonie 2017 zastąpił podczas Grand Prix Hiszpanii kontuzjowanego Alexa Rinsa. Ponadto Tsuda wielokrotnie stał na podium 8 godzin Suzuki, a także od 2003 roku występuje w serii All Japan. Podczas dni testowych współpracuje z Sylvainem Guintolim.

Grand Prix Japonii na torze Motegi odbędzie się w dniach 23-25 września.

Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP, Takuya Tsuda, Team Suzuki MotoGP Photo by: MotoGP