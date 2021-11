Po 26 sezonach obecności w motocyklowych mistrzostwach świata Rossi postanowił zakończyć karierę na dwóch kółkach. „The Doctor” zdobył dziewięć tytułów, w tym siedem w królewskiej klasie. Wystąpił w 432 wyścigach.

Dwa ze swoich laurów na najwyższym szczeblu Rossi zdobył przy współpracy z Hondą. Barwy producenta z Tokio opuścił po sezonie 2003, wiążąc się z Yamahą.

Podczas wyścigowego weekendu w Walencji, kończącego sezon MotoGP 2021, w wyjątkowy sposób żegnano Rossiego. Przygotowano m.in. wystawę motocykli, na których zdobywał tytuły. Większość z nich należy do samego zawodnika, ale w kolekcji brakuje mu dwóch Hond: NSR500 - na której wygrał swoje pierwsze mistrzostwo w „pięćsetkach” - oraz dwóch RC211V, czyli zwycięskich maszyn z lat 2002-2003.

Rossi przyznał, że NSR500 z 2001 roku miał otrzymać od Hondy już dawno temu, ale motocykl jak dotąd do niego nie dotarł. Włoch ma nadzieję, że producent pewnego dnia zmieni swoje zdanie.

- Rozmawiałem z Alberto Puigiem i poprosiłem przynajmniej o „pięćsetkę”, również dlatego, że ta „pięćsetka” to moja „pięćsetka” - powiedział Rossi. - To motocykl, który Honda miała mi podarować. Byłem gotowy go wziąć. Przygotowałem nawet miejsce w domu.

- Jednak z jakiegoś powodu motocykl nie dotarł. Będę szczęśliwy, jeśli Honda zmieni zdanie i mi go podaruje. Z pewnością maszyna będzie miała u mnie dobrze. Odpowiednią temperaturę i miejsce w domu.

Puig, szef zespołu Hondy, pytany o sprawę, odparł: - Cóż... to dość skomplikowana historia. Nie mogę odpowiedzieć, ale motocykl jest dla nas bardzo ważny. Mamy go w swoim muzeum.

- Honda jest bardzo dumna ze zdobytych tytułów, także tych wywalczonych przez Valentino. Myślę więc, że chcemy mieć tę maszynę u siebie, jako ważne trofeum, również by pokazać kibicom, iż mogliśmy wywalczyć mistrzostwo tym motocyklem.

