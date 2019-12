Vinales był bez szans

Jeździec Yamahy popisał się najlepszym czasem w czwartym treningu i spodziewano się, że ponownie będzie walczył z Markiem Marquezem o zwycięstwo, tak jak miało to miejsce w Australii i Malezji.

Zamiast tego Hiszpan przez praktycznie cały wyścig jechał na szóstej pozycji i ukończył go 8,8 s za triumfującym rodakiem. Wystarczyło to jednak do zajęcia trzeciego miejsca w końcowej klasyfikacji sezonu 2019.

- Nie miałem odpowiedniego wyczucia - powiedział Vinales. - Mieliśmy problemy z tylną oponą i ani razu nie osiągnąłem takiej przyczepności, jaką miałem w treningu.

- Nie mogłem więc być szybki w wyścigu. Ani razu nie miałem takiej możliwości. Próbowałem jak najlepiej kontrolować przebieg rywalizacji i utrzymać się za [Alexem] Rinsem. Taki był główny cel.

- Trzecie miejsce w tabeli na pewno wiele znaczy. To wyrównanie wyniku z 2017 roku. Poza tym bycie w czołowej trójce zawsze jest istotne. Pięć razy nie ukończyłem rywalizacji, nie mieliśmy też zbyt wielu dobrych wyścigów, więc traktuję to [końcowe podium] jako prezent.

Zwracając swoją uwagę na przygotowania do sezonu 2020, które rozpoczynają się już w tym tygodniu sesją testową w Walencji, Vinales zaznaczył, że poprawa startów jest absolutnym priorytetem.

- Z pewnością naszym głównym celem jest poprawa startu. Trzeba to naprawić. Dziś znowu widziałem jak Dovi [Andrea Dovizioso] i Alex [Rins] przebijają się do przodu. Jest to więc ważny obszar, na którym musimy się skupić - zakończył Maverick Vinales.