Vinales pokazał świetne tempo wyścigowe na Losail International Circuit. Prowadzenie objął na osiem okrążeń przed metą wykorzystując spore zużycie tylnych opon w motocyklach Ducati. Mimo wszystko włoska marka zachowała twarz, na podium stanęli Johann Zarco i Francesco Bagnaia.

Podsumowanie GP Kataru: Vinales na początek

- Czuję się wspaniale - powiedział Maverick Vinales. - Start nie poszedł zbyt dobrze, mocno podniosło mi motocykl. Potem wykorzystałem swój potencjał, oszczędzałem oponę i próbowałem jechać jak najbardziej mądrze podczas wyścigu. Następnie kontrolowałem przewagę, którą wypracowałem nad rywalami. Generalnie to był fantastyczny weekend. Nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć. Dziękuję mojej najbliższej rodzinie, mojej żonie, z którą spodziewamy się dziecka. To świetny początek sezonu, jestem wdzięczny za to wszystko co się wydarzyło.

W końcówce wyścigu po drugi stopień podium zmierzał Joan Mir, ale Johann Zarco i Francesco Bagnaia udanie wykorzystali moc silnika Ducati na ostatniej prostej niedzielnego wyścigu, mijając zawodnika Suzuki.

- To był dobry, ale też bardzo długi wyścig - powiedział Zarco. - Końcówka była bardzo ciężka. Gdy Vinales wyprzedził Pecco, czułem, że mogę jeszcze podkręcić tempo, aby pojechać za nim. Wiedziałem, że będzie bardzo szybki w środkowej części toru. Próbowałem wyprzedzić Pecco i następnie dogonić Vinalesa, ale ślizgałem się. Dzięki pracy naszych inżynierów byłem w stanie ostatecznie finiszować na drugim miejscu. Było fantastycznie, cieszę się tą chwilą.

- Gdy zobaczyłem, jak wyprzedził mnie Zarco, starałem się jechać spokojnie przez pięć, czy sześć okrążeń, aby schłodzić oponę, bo miałem trochę problemów z tą tylną - powiedział Bagnaia. - Pojechałem wolniej, ale potem znów przycisnąłem, a ogumienie wróciło do życia. Na pierwszych okrążeniach wykonałem brudną robotę i może zużyłem tylną oponę trochę za bardzo. W następnym wyścigu spróbuję innej strategii. Będę chciał podążać nieco równiej, aby bardziej oszczędzać tył. W każdym razie jestem bardzo zadowolony, pierwszy wyścig z tym zespołem, pole position i trzecie miejsce. Dobry początek sezonu i nowego rozdziału w mojej karierze. Pozdrawiam moją rodzinę, trenera i moją dziewczynę. Dziękuję zespołowi.