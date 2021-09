Piętnastoletni Dean Berta Vinales zginął wskutek obrażeń odniesionych w wypadku, do którego doszło w minioną sobotę podczas wyścigu World Supersport 300 - klasie towarzyszącej World Superbike.

Z powodu śmierci kuzyna Maverick Vinales postanowił opuścić rundę MotoGP w Stanach Zjednoczonych.

Aprilia Racing - nowy zespół Hiszpana - poinformował o absencji zawodnika w krótkim komunikacie, zapewniając jednocześnie o pełnym poparciu dla decyzji Vinalesa.

Mavericka Vinalesa zabraknie w stawce Grand Prix Ameryk, zaplanowanego na najbliższy weekend w Austin, w Teksasie - brzmi oświadczenie. - Minął niecały tydzień od wypadku Deana Berty Vinalesa, młodego kuzyna Mavericka, co jest niewystarczającym czasem, by odzyskać spokój niezbędny do ścigania.

Cała rodzina Aprilia Racing popiera tę decyzję i łączy się w bólu z Maverickiem i jego rodziną.

Włoski zespół nie poinformował jeszcze czy RS-GP Vinalesa przejmie tester - Lorenzo Savadori.