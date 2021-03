Hiszpan uzyskał najlepszy czas w przedostatni dzień testów na torze Losail International Circuit. Drugi był jego kolega z fabrycznej ekipy Yamahy - Fabio Quartararo, a trzeci Franco Morbidelli z klienckiej ekipy japońskiego producenta - Petronas SRT.

- Wiemy już, że potrafimy być bardzo szybcy na pojedynczym okrążeniu i możemy utrzymać dobry rytm - powiedział Maverick Vinales. - To bardzo pozytywne, ale są też inne kwestie, które należy poprawić i ciężko nad tym pracujemy.

- Pozostał nam jeszcze jeden dzień testów. Koncentruję się na startach do wyścigu, pierwszych okrążeniach na nowych oponach i jeździe z pełnym zbiornikiem paliwa, co jest ważne. Robimy duże postępy i to nas bardzo cieszy. Jesteśmy naprawdę zmotywowani - dodał.

Długa prosta toru Losali, gdzie odbędą się dwie pierwsze rundy sezonu, nie gra na korzyść M1. Yamaha w porównaniu do Ducati traci około 10 km/h przy prędkości maksymalnej.

Tłumacząc słabsze obszary M1, przekazał: - Musimy poprawić start na poziomie mechanicznym. Dlatego sporo pracujemy nad sprzęgłem. Nie jesteśmy jeszcze w pozycji, w jakiej byśmy chcieli. Najważniejsza w grand prix jest ucieczka. Ze względu na znaczenie tej prostej i kłopoty z prędkością maksymalną motocykla, nasz wynik będzie uwarunkowany startem.

- Mamy rytm i na pojedynczym okrążeniu idzie nam dobrze. Miejmy nadzieję, że przy słabszej przyczepności będziemy mogli wykorzystać możliwości naszego podwozia i prędkości, jaką mamy w środku zakrętu. Jestem ciekawy, jak ten motocykl spisze się na asfalcie o małej przyczepności, ponieważ w tej chwili dobre czasy przychodzą nam łatwo. Dobrze się czuję na motocyklu, co jest najważniejsze. Z pewnością wyścig będzie czymś innym, mimo to mamy pozytywne nastawienie, bowiem sądzimy, że maszyna jest gotowa, a to podstawa - przekazał.