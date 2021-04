W środę Tanal Entertainment Sport & Media - firma holdingowa księcia Abdulaziza bin Abdullaha Al Suada ogłosiła, że zawarła porozumienie z VR46. Wraz z Saudi Aramco, jako głównym sponsorem, VR46 Team będzie rywalizował w MotoGP w latach 2022-2026.

Zespół nie wydał oświadczenia, a Tanal przekazała, że ekipa Valentino Rossiego pozostanie obecna w Moto2.

Awans VR46 do królewskiej klasy nie jest zaskoczeniem. Od dawna był to podstawowy kandydat do przejęcia dwóch miejsc, wykorzystywanych obecnie przez Avintię. W sezonie 2021 Ducati umieściło Lucę Mariniego - brata The Doctora - właśnie w Avintii. 23-latka wspiera oczywiście VR46.

Nie jest jasne, z jakim producentem zwiąże się VR46. Według źródeł Motorsport.com może dojść do nawiązania współpracy z Suzuki, które zapowiadało stworzenie satelickiego zespołu. Niewykluczone jest również partnerstwo z Yamahą, z którą Rossi związany jest przez większość swojej kariery.