Motocykliści wrócili do rywalizacji po wakacyjnej przerwie. Drugą część sezonu otworzyło Grand Prix Styrii - pierwsze z dwóch spotkań na Red Bull Ringu.

Tor wysechł po porannych opadach. Temperatura powietrza nie przekroczyła 20 stopni Celsjusza. Nawierzchnia osiągnęła 19 stopni.

Z pole position ruszał Martin. Po starcie wyprzedził go Francesco Bagnaia, a chwilę później również Joan Mir. Mistrz świata popełnił jednak błąd na drugim okrążeniu i spadł za tegorocznego debiutanta. Na początku trzeciego okrążenia doszło do poważnego wypadku. Wywrócił się występujący z dziką kartą Dani Pedrosa. Na jego motocykl najechał Lorenzo Savadori. Maszyny stanęły w płomieniach. Na szczęście zawodnicy wyszli z kraksy niemal bez szwanku . Wyścig został zatrzymany.

Rywalizację wznowiono po czyszczeniu i suszeniu toru. Wrócono do „gridu” ustalonego sobotnimi kwalifikacjami. Martin tym razem obronił prowadzenie, ale zaatakował go Jack Miller. Australijczyk wyszedł na czoło stawki. Martin walczył z Mirem. Zawodnicy dwa razy zamienili się pozycjami.

Podczas czwartego okrążenia Martin uporał się z Millerem. Chwilę później reprezentant Ducati stracił kolejne pozycje - najpierw na rzecz Mira, potem Fabio Quartararo.

Przez większość dystansu Mir jak cień podążał za Martinem i czekał na błąd rodaka. W czasie siedemnastego okrążenia jeździec Pramac Racing dostał ostrzeżenie związane z limitami toru. Nie speszyło to debiutanta, który powiększył swoją przewagę najpierw do 0,7 s, a potem do ponad sekundy. Linię mety przekroczył mając w zapasie 1,5 s. 23-latek wygrał swój pierwszy wyścig w królewskiej klasie. Uczynił to już w szóstym starcie - po wypadku w Portugalii pauzował trzy kolejne rundy. Rozważał wtedy zakończenie kariery.

Walka o najniższy stopień podium pomiędzy Quartararo i Millerem trwała do osiemnastego okrążenia. Miller popełnił błąd i zaliczył upadek. Podniósł się, ale tylko po to, by zjechać do garażu. Quartararo siódmy raz w sezonie dojechał w trójce i pewnie prowadzi w punktacji.

Początkowo czwartego miejsca pilnował Zarco. W końcówce osunął się jednak na szóstą pozycję. Wyprzedzili go Brad Binder i Takaaki Nakagami. Siódmy był Alex Rins. Lepszym z braci Marquez był Marc. Pedrosa po wypadku wrócił do stawki, korzystając z rezerwowego motocykla. Występujący z dziką kartą, tester KTM zmieścił się w dziesiątce.

Valentino Rossi, który w czwartek zapowiedział, że po sezonie kończy karierę, dojechał jako trzynasty.

Quartararo zgromadził 172 punkty. Zarco posiada 132, a Mir 121 oczek. Za tydzień motocykliści ponownie powalczą na Red Bull Ringu.

Grand Prix Styrii: