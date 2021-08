Pandemia koronawirusa wciąż zakłóca rywalizację w różnych motorsportowych seriach. MotoGP odwołało już rundy w Japonii, Australii i Tajlandii. Dziś poinformowano o rezygnacji z wizyty w Malezji.

Spotkanie na torze Sepang zostanie zastąpione drugą rundą w Misano Adriatico. Motocykliści powalczą na Misano World Circuit Marco Simoncelli podczas Grand Prix San Marino (17-19 września) oraz w trzeciej dekadzie października, w terminie odwołanego Grand Prix Malezji.

FIM, IRTA i Dorna Sports z przykrością informują o odwołaniu Motocyklowego Grand Prix Malezji, które miało się odbyć na Sepang International Circuit w dniach 22-24 października - czytamy w komunikacie.

Trwająca pandemia COVID-19 i wynikające z niej ograniczenia w podróżowaniu do Malezji wymusiły odwołanie wydarzenia. FIM Mistrzostwa Świata MotoGP z niecierpliwością oczekują powrotu do Sepang w 2022 roku, by ścigać się przed wiernymi fanami z Malezji.

W aktualnym harmonogramie MotoGP pozostało siedem lokalizacji oraz jedno wolne miejsce bez ustalonego terminu i gospodarza. Niepewny jest jednak los Grand Prix Ameryk. W teksańskim Austin zanotowano w ostatnim czasie znaczący wzrost hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem.

