Chociaż jeszcze przed letnią przerwą w rywalizacji Fabio Quartararo prowadził w tabeli indywidualnej, a Francesco Bagnaia tracił do niego ponad 90 punktów, to Włoch świetną drugą połową kampanii zapewnił sobie mistrzostwo świata.

Quartararo skończył sezon na drugiej pozycji, a Franco Morbidelli był dopiero dziewiętnasty. W walce o czołowe lokaty nie liczyli się również jeźdźcy satelickiego RNF Racing: Darryn Binder, Andrea Dovizioso oraz Cal Crutchlow.

We wtorek podczas specjalnie zorganizowanej imprezy w stolicy Indonezji - Dżakarcie - Yamaha odsłoniła barwy na sezon 2023. Te w dużej mierze pozostały niezmienione. Nadal dominują ciemny niebieski oraz czerń, a wszystko dopełnione jest logotypami Monster Energy - głównego sponsora zespołu. Niewielką nowością są szare wstawki. Firma Eneos zamiast na czerwonym tyle, umieszczona jest na niebieskim.

W tegorocznej stawce MotoGP będą tylko dwie Yamahy fabrycznego zespołu. RNF Racing zakończył współpracę z japońskim producentem i związał się z Aprilią.

Quartararo, który podpisał kontrakt na kolejne dwa lata, do końca 2024 roku, przekazał: - Zimowa przerwa nie przebiegała do końca planowo, ponieważ doznałem kontuzji ręki podczas motocrossowego treningu.

- Pracowałem jednak non stop. Sporo ćwiczeń „kardio”, by upewnić się, iż jestem w 100-procentowej formie. Kontuzjowana ręka została już w pełni wyleczona. Czuję się gotowy do ponownej walki o tytuł. Mamy nowe malowanie i to miła odmiana.

- Podoba mi się nowy wygląd i dobrze było go trochę zmienić. Jednak czekam już na rywalizację. Z ciekawością oczekuję na testy YZR-M1 w Sepang. Będziemy ciężko pracować. Sporo nauczyliśmy się w sezonie 2022 i teraz chcę ponownie walczyć o tytuł.

Morbidelli, wchodzący w ostatni sezon kontraktu, dodał: - Dzisiaj mamy nowy początek z nowym wyglądem. Wszystko jest możliwe w tym sezonie i to interesująca wizja.

- 2022 rok zakończyliśmy z niezłym samopoczuciem. Ważne jest, by wykonać dobrą pracę podczas zbliżających się testów i być gotowi na pierwszy wyścig w Portugalii. Do nowego formatu weekendów trzeba się będzie przyzwyczaić. Postrzegam to jednak jako pozytywną zmianę, a kibice powinni być zadowoleni.

Pierwsza sesja testowa odbędzie się w Malezji w dniach 10-12 lutego. Poprzedzi ją tradycyjny shakedown. Sezon ruszy 26 marca od Grand Prix Portugalii.

Galeria - Yamaha w sezonie 2023:

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 1 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, bike detail 2 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, bike detail 3 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, bike detail 4 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, bike detail 5 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, bike detail 6 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, bike detail 7 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, bike detail 8 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, bike detail 9 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, bike detail 10 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, bike detail 11 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, bike detail 12 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, bike detail 13 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, bike detail 14 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, bike detail 15 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing, bike detail 16 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing, bike detail 17 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing, bike detail 18 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing, bike detail 19 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing, bike detail 20 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing, bike detail 21 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing, bike detail 22 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing, bike detail 23 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing, bike detail 24 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing, bike detail 25 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing, bike detail 26 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 27 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 28 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 29 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 30 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 31 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 32 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 33 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 34 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 35 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 36 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 37 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 38 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 39 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 40 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 41 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 42 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 43 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 44 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 45 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 46 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 47 / 47 Autor zdjęcia: Yamaha MotoGP