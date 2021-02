Yamaha wierna barwom

Głównym sponsorem zespołu nadal jest producent napojów energetycznych - Monster Energy, a bazowe kolory M1 pozostały niezmienione.

Największa zmiana dotyczy składu. Z fabrycznym zespołem pożegnał się Valentino Rossi. „The Doctor” zasilił satelicką ekipę Petronas SRT. Drogę w drugą stronę pokonał Fabio Quartararo. Obok Francuza w zespole pozostanie Maverick Vinales.

Ubiegłoroczny sezon Vinales zakończył na szóstej pozycji. Hiszpan wygrał Grand Prix Emilii-Romanii. Z kolei Quartararo przez długi czas przewodził klasyfikacji, jednak druga połowa rozgrywek przyniosła zniżkę formy i zwycięzca trzech wyścigów uplasował się dopiero na ósmym miejscu.

Wśród producentów Yamaha była druga, a najwyżej sklasyfikowanym motocyklistą dosiadającym M1 został Franco Morbidelli z Petronasu. Włoch triumfował trzy razy i zakończył sezon 13 punktów za mistrzem świata - Joanem Mirem.

- Wspaniale, że Valentino pozostanie w tym sporcie, ale będzie po sąsiedzku w Petronasie, razem z Franco, posiadając pełne wsparcie fabryczne - powiedział Lin Jarvis, dyrektor wykonawczy Yamaha Racing. - Dołączył do nas Fabio i razem z Maverickiem mamy dwie młode supergwiazdy z potencjałem do zwyciężania. Jesteśmy podekscytowani. To zmiana pokoleniowa, ale jestem przekonany, iż wszystko będzie działać bez zarzutu.

Yamaha zapowiedziała również pozostanie w MotoGP do końca sezonu 2026. Producent - obecny w mistrzostwach świata od 1961 roku - wchodzi w swój 60 sezon rywalizacji.

Galeria - Yamaha Factory Racing przed sezonem 2021: